Dramma a Roma: 48enne ucciso a colpi di pistola vicino casa sua

Dramma nella mattinata di oggi venerdì 17 luglio 2020 a Roma, in via Sparanise. Nel quartiere tra Castel di Leva e Divino Amore intorno alle 10:30 un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi di pistola nei dintorni della sua abitazione. Al momento non è chiaro il movente che abbia spinto l’assassino ad uccidere la vittima.

Dopo aver sentito gli spari sono stati alcuni passanti in preda alla paura ad allarmare le forze dell’ordine e i soccorsi. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del personale del 118 sul luogo dell’omicidio avvenuto nella mattinata di oggi a Roma. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare il 48enne. Al loro arrivo l’uomo era infatti già morto, non hanno potuto fare altro che dichiarare l’ora del decesso.

Sul luogo della drammatica vicenda sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Divino Amore insieme ai carabinieri di Pomezia. Dopo l’omicidio gli agenti indagano per cercare di chiarire l’esatta dinamica della tragica vicenda. Stando alle prime informazioni sul caso, sembra essersi già un sospettato per l’omicidio del 48enne, ucciso a colpi di arma da fuoco vicino a casa sua. Colui che potrebbe essere l’assassino a quanto pare si trova già in caserma per essere sottoposto all’interrogatorio.