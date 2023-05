Paese, spara al fratello e alla cognata: 51enne arrestato per duplice omicidio

Il duplice omicidio si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio 2023 a Paese, in provincia di Treviso. Poco dopo le 13 marito e moglie sono stati uccisi a colpi di pistola, a sparare è stato il fratello di lui, il 51enne Massimo Pestrin. Le vittime sono Rosanna Trento di 58 anni e Lino Pestrin di 63 anni.

I fatti si sono svolti all’interno di un’abitazione situata in via Monsignor Breda a Paese. Questa si trova all’interno dell’azienda agricola Pestrin, anche il 51enne vive lì insieme alla sua famiglia. Al momento non è noto il movente che abbia spinto l’uomo ad uccidere il fratello e la cognata. In seguito alla segnalazione le forze dell’ordine si sono precipitati sul posto. Ai Carabinieri l’aggressore ha confessato di essere stato lui a far partire i colpi con una pistola legalmente detenuta.

Il 51enne è stato arrestato con la grave accusa di duplice omicidio, saranno le indagini a chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda. Per le vittime non c’è stato niente da fare, erano già morti quando i soccorsi sono arrivati sul posto. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare i loro decessi.

