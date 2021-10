Verona, uccide le figlie di 3 e 11 anni e scappa: 33enne ancora in fuga

Dramma nella mattinata di ieri 26 ottobre 2021 a Verona, due sorelline di 3 e 11 anni di origine srilankese sono state uccise per ragioni ancora sconosciute. Le giovanissime vittime si trovavano in una comunità educativa, è stato uno degli operatori a trovarle senza vita intorno alle 9. Dallo scorso gennaio vivevano in comunità insieme alla madre. Vedendo che nessuno usciva dalla camera l’operatore si è preoccupato ed è entrato, trovandosi davanti all’amara scoperta.

La principale indiziata dell’omicidio delle due bambine è la madre 33enne, Sachithra Nisansala Fernando Dewedra Mahawaduge. Quando l’operatore è entrato in camera le vittime erano distese sui loro letti, sembrava dormissero. La finestra era aperta e la donna non era lì. Dopo averle uccise la 33enne si è data alla fuga. Sui corpi delle bimbe non c’era alcun segno di violenza. Al momento non è ancora nota la causa della loro morte, sarà l’esame autoptico a fare maggiore chiarezza.

Da ieri la madre delle bimbe uccise è ricercata dalle forze dell’ordine. La stanno cercando anche i vigili del fuoco, cani sommozzatori, i volontari della Protezione civile e i droni, al momento però non è stata ancora rintracciata. Il telefono della donna risulta essere ancor attivo. Le ricerche si stanno infatti concentrando sulla geolocalizzazione delle ultime chiamate che ha effettuato. Il padre delle vittime non era stato ancora informato della morte delle figlie. Ha tragicamente scoperto la terribile notizia da uno screenshot di una notizia che gli ha girato sul cellulare il suo ex datore di lavoro.

LEGGI ANCHE -> Frosinone, tabaccaio uccide rapinatore: “Mi sono soltanto difeso”