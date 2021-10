Verona, abusa per mesi della figlia 15enne: prete lo convince a confessare

Se la ragazzina era consenziente come mai dopo quasi un anno ha confessato tutto alla madre? A quanto pare lo ha fatto per vendicarsi. Il padre era preoccupato perché aveva scoperto che chattava con ragazzi molto più grandi di lei, per questo le aveva detto che le avrebbe messo il ‘parental control’ sul telefono se non si fosse comportata bene. Lei voleva però essere libera di gestire come voleva le sue frequentazioni ed è per questo che ha raccontato ciò che da mesi succedeva di notte tra lei e il padre adottivo.

