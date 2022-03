Omicidio Natale Caravello, 19enne confessa: “Sono stato io”

Natale Caravello è stato ucciso nella serata di ieri a Brancaccio, in via Pasquale Matera, aveva 46 anni. La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 20, l’uomo è stato colpito alla testa con due o tre colpi di pistola, è morto sul colpo. Sentendo gli spari alcuni abitanti si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui è avvenuto l’omicidio.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il corpo senza vita del 46enne, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Accanto al corpo c’era uno scooter, all’inizio si era infatti pensato ad un incidente, poi hanno però notato i fori di arma da fuoco alla testa. Ad uccidere Natale Caravello sarebbe stato Alessandro Sammarco, un giovane ragazzo di 19 anni.

Nella notte il presunto assassino dell’uomo si è presentato in caserma insieme al suo avvocato, lì ha confessato di essere stato lui ad uccidere il 46enne. Il motivo? Agli agenti ha raccontato di averlo fatto perché l’uomo non appoggiava la sua relazione con la figlia. In seguito alla sua confessione la Procura nei confronti del ragazzo ha emesso un provvedimento di fermo.

