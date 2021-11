Modena, uccide la madre poi confessa il delitto: 48enne in manette

È successo a Modena, all’interno di un appartamento situato in via dei Manzini in zona Fratelli Rosselli, dove un uomo di 48 anni, Carlo Evangelisti, ha ucciso la madre 71enne. Al momento non è noto il movente che abbia spinto l’uomo ad ucciderla. Non è nemmeno chiaro come si sia svolto l’accaduto, potrebbe averla strangolata o colpita con un oggetto.

Stando alle prima indagini in passato il 48enne aveva avuto problemi di alcool. Nella mattina di ieri mentre si trovava al bar con un amico gli ha confessato di aver ucciso l’anziana madre. In seguito alla segnalazione alla Polizia l’uomo è stato portato in Questura, lì ha confessato agli agenti di essere lui il responsabile della morte della vittima. I vicini di casa hanno raccontato ai poliziotti di aver sentito nella notte delle forti urla, non era però la prima volta che succedeva. Intorno alle 10.30 di ieri mattina il personale medico del 118 e i vigili del fuoco si sono precipitati sul luogo dell’omicidio, avvenuto a Modena.

Giunti sul posto hanno trovato il corpo senza vita in casa, per lei non c’era ormai più niente da fare. Sul posto anche la Polizia, il magistrato di turno e la Polizia scientifica per i dovuti rilievi del caso. Al momento il motivo dell’aggressione è ancora ignoto. Gli agenti indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la drammatica vicenda. Intanto, il 48enne è stato arrestato con la grave accusa di omicidio.

