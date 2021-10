Omicidio Niccolò Ciatti, parla il padre: “Voglio vedere l’assassino in faccia”

I fatti risalgono al 2017, quando Niccolò Ciatti è stato ucciso con un violento calcio mentre si trovava a Lloret de Mar, in Spagna. A colpirlo un ragazzo ceceno. Dopo che la Germania ha autorizzato la sua estradizione il padre della vittima, Luigi Ciatti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di NewsMediaset.

Con grande rabbia e dolore il padre di Niccolò tra le varie cose, riferendosi all’assassino di suo figlio ha detto che non vede l’ora di vederlo in faccia. Ha continuato dicendo: “Vedere in faccia questo ragazzo che ha avuto il coraggio a sangue freddo di dare un calcio a Niccolò, seduto a terra fermo e inerme, per ucciderlo. Ho voglia di vederlo in faccia per gridargli tutto il mio odio“. L’uomo ha fatto sapere che il processo in Spagna ad oggi è confermato, ma le cose potrebbero cambiare con l’estradizione in Italia. Ha poi rivelato che vorrebbe che venissero condannati all’ergastolo i colpevoli, tutti e tre, anche colui che ha partecipato all’aggressione e che invece di fermarsi ha continuato fino ad ucciderlo.