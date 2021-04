Imperia: 81enne sgozza la moglie e il cane, poi torna a dormire

Una donna di 80 anni è stata brutalmente uccisa dal marito 81enne tra le mura del loro appartamento, i fatti si sono svolti nella notte a Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia. Stando alle prime informazioni sulla drammatica vicenda, l’anziano signore avrebbe sgozzato la moglie mentre dormiva intorno alle 4.30. Dopo averla uccisa ha sfogato la sua ira anche contro il cane, ha sgozzato anche lui dopodiché è tornato a dormire.

L’aggressore è Fulvio Sartori, in seguito alle dovute indagine effettuate dai carabinieri è emerso che l’uomo ha colpito la moglie diverse volte con un coltello. La vittima è Tina Boero. Alcuni testimoni hanno fatto sapere che la coppia ieri sera aveva litigato animatamente, si tratta però di testimonianze che non sono state ancora confermate. L’anziano signore dopo aver ucciso la moglie e il loro amico a quattro zampe avrebbe tentato di togliersi la vita. Si è colpito con la stessa arma procurandosi una grave ferita, ma non è morto. In seguito al drammatico episodio si trova in ospedale per ricevere le cure adeguate. Nei suoi confronti sembra essere stato già emesso un provvedimento di fermo.

I carabinieri hanno recuperato l’arma utilizzata da Fulvio Sartori per uccidere la moglie e il loro cane. Gli agenti stanno continuando ad eseguire i dovuti rilievi del caso sul luogo dell’omicidio avvenuto nella notte in provincia di Imperia, a Rocchetta Nervina. La notizia ha sconvolto tutti coloro che li conoscevano, nessuno si aspettava che l’uomo potesse compiere un così insano gesto nei confronti dell’anziana moglie. Una loro vicina di casa ha fatto sapere che ogni tanto li sentiva litigare ma di certo non poteva immaginare che quei litigi potessero sfociare in una simile tragedia. La polizia continua a indagare sul movente.