Elena Serban Raluca accoltellata alle spalle in casa: è morta a 32 anni

La drammatica vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato 17 aprile 2021 vicino al centro storico di Aosta. Una donna di 32 anni di origine romena è stata uccisa all’interno del suo appartamento. La vittima è Elena Serban Raluca, era una escort. A trovare il corpo senza vita della donna è stata la sorella Aleksandra, era in bagno con addosso solo biancheria intima.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo del brutale omicidio avvenuto nei giorni scorsi ad Aosta. Dopo aver eseguito i primi rilievi non sono emersi segni d’effrazione nell’abitazione, sembra quindi che sia stata proprio la vittima ad aprire la porta al suo assassino. Non è noto se si tratti di una persona che lei conosceva o se si era recato da lei per un appuntamento. Elena Serban Raluca è stata colpita alle spalle, ad ucciderla è stata una ferita molto profonda al collo. Dopo averla uccisa il killer si è dato alla fuga portando con sé il tablet e il cellulare della 32enne per non lasciare tracce dei suoi contatti.

Elena Serban Raluca uccisa alle spalle, ancora nessuna traccia del killer

L’arma utilizzata dal killer per uccidere la donna non è stata rinvenuta all’interno dell’abitazione, sembra però che si tratti di un coltello. Gli agenti stanno visionando le telecamere della zone per cercare di scoprire chi sia l’autore dell’omicidio. Sono stati anche richiesti i tabulati telefonici della vittima per scoprire con chi avesse parlato prima di morire. Nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico sulla 32enne, dal quale potrebbero emergere dettagli utili per le indagini.

