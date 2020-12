Capalbio, accoltella e uccide la moglie dopo una lite: 38enne in manette

Dramma nei giorni scorsi a Capalbio, in provincia di Grosseto in Toscana. In seguito ad una furiosa lite scoppiata con la moglie un uomo di 38 anni, Adrian Luminita, l’ha accoltellata una decina di volte. La vittima, Madalina Luminita, aveva 32 anni. I fatti si sono svolti nella mattinata di lunedì 7 dicembre 2020 nella dependance di una villa dove lavoravano entrambi come custodi.

Dopo essersi reso conto dell’insano gesto commesso, l’uomo intorno alle 7 del mattino ha chiamato le forze dell’ordine parlando di una lite scoppiata con la moglie. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della tragica vicenda avvenuta lunedì mattina a Capalbio. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna senza vita. Le ferite riportate erano troppo gravi per essere salvata. L’uomo aveva sul corpo alcune ferite e una banale ustione. Sembra che dopo aver ucciso la moglie volesse incendiare la casa per eliminare le tracce dell’omicidio commesso.

La ricostruzione degli agenti ha permesso di capire che la donna fosse morta dopo essere stata più volte accoltellata, è stata aggredita con una decina di fendenti. Il 38enne è stato subito arrestato per omicidio e portato in carcere. Intanto, era previsto per oggi l’esame autoptico sulla donna, per chiarire con esattezza la causa del suo decesso.