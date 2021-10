Catania, sgozza la sorella e nasconde il cadavere: arrestato 22enne

È successo nei giorni scorsi in provincia di Catania, a San Giovanni La Punta, dove una donna di 37 anni è stata ritrovata senza vita, era scomparsa da 24 ore. La vittima, Lucrezia Di Prima, è stata uccisa dal fratello minore 22enne Giovanni Francesco. Per ragioni ancora da chiarire l’ha prima sgozzata tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre e dopo aver avvolto il suo cadavere con dei sacchi di plastica l’ha portata nelle campagne di Nicolosi.

È stato proprio il 22enne, dopo aver confessato l’omicidio, ad indicare ai carabinieri in luogo preciso in cui si trovava la sorella. L’arma utilizzata per toglierle la vita, al momento, non è stata però ritrovata. Erano stati i genitori della donna a denunciare la sua scomparsa venerdì scorso dopo che nemmeno il suo fidanzato aveva più sue notizie. Stando ad alcune voci il fratello di Lucrezia Di Prima da un po’ di tempo si era allontanato da tutto e tutti chiudendosi in se stesso.

All’inizio davanti agli investigatori di Catania il ragazzo si era rifiutato di rispondere alle domande sulla scomparsa della 37enne. Dopo un po’ ha però confessato di essere stato lui ad uccidere la sorella con un fendente alla gola. Il motivo che lo ha spinto a toglierle la vita al momento non è ancora noto. In seguito alla sua confessione si trova in stato di fermo con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere.

