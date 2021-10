San Felice del Benaco, uccisa per errore dal fratello: muore 15enne

La drammatica vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a San Felice del Benaco, comune in provincia di Brescia. Una ragazza di soli 15 anni, Viola Balzaretti, è stata uccisa per errore dal fratello 13enne. La ragazza è stata colpita accidentalmente con un colpo di fucile al petto che non le ha lasciato scampo, è morta sul colpo.

Il 13enne era in camera da letto con il padre, quando la giovane adolescente è entrata nella stanza il padre e il fratello stavano maneggiando il fucile. È stato in quel momento che sarebbe esploso per errore il colpo. Il padre della vittima, un medico legale di 57 anni, possiede una decina di fucili e pistole, l’uomo ha un regolare porto d’armi. Una vicina di casa della famiglia ha raccontato che in seguito alla tragica vicenda il ragazzino è scappato sconvolto, a detta sua non riusciva nemmeno a parlare. I genitori e la nonna della vittima in preda alla disperazione hanno subito allarmato i soccorsi. Per la 15enne, però, non c’era ormai nulla da fare.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenute anche le forze dell’ordine. Il padre di Viola Balzaretti è indagato per omessa custodia delle armi e per aver permesso che il figlio di 13 anni maneggiasse il fucile nonostante questo non fosse scarico. La nonna della 15enne in preda alla disperazione ha raccontato che il dolore che sta vivendo è così grande che non riesce nemmeno a spiegarlo.

