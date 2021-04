Torino, uccide anziano a coltellate: rintracciato e arrestato l’assassino

È successo nel pomeriggio di ieri 7 aprile 2021 a Torino in via Tripoli 4, nel noto quartiere di Santa Rita, un uomo anziano di 91 anni è stato ucciso tra le mura domestiche. La vittima è Vincenzo Rossi, nonostante la sua età viveva ancora da solo e non c’era nessuno nel momento in cui è stato aggredito.

I fatti si sono svolti intorno alle 16 di ieri pomeriggio, l’uomo è stato accoltellato con ferocia. Dal referto medico è emerso che è stato colpito quattro volte, quello mortale è stato quello alla nuca. Giunti sul luogo dell’omicidio, a Torino, i carabinieri hanno trovato il 91enne disteso a terra in una pozza del suo sangue. Per l’uomo non c’era nulla da fare, era già morto all’arrivo degli agenti. Un coltello era ancora conficcato nel collo, un altro era invece sul pavimento. A sentire le urla di Vincenzo Rossi la figlia dei suoi vicini di casa. Stando a quanto detto dalle persone che abitano nel suo stesso palazzo era una brava persona.

Uccide anziano a Torino in casa sua ma viene rintracciato, 50enne in manette

L’abitazione non era a soqquadro quando i carabinieri sono entrati e la porta non era chiusa a chiave. Si pensa che sia stato lui stesso ad aprire al suo assassino. Sul luogo dell’omicidio non sono stati trovati segni di difesa. Poco dopo le 16, ora in cui sembra essere avvenuta la drammatica vicenda, un uomo è entrato nel tabacchino vicino all’appartamento del 91enne. Si è comprato le sigarette e le ha pagate con una banconota sporca di sangue.

I carabinieri poche ore dopo hanno avvistato un uomo alla stazione di Torino che somigliava molto all’uomo visto nelle registrazioni delle telecamere del tabacchino. Insospettiti gli agenti lo hanno fermato e condotto in caserma per fare luce sulla vicenda. Messo alle strette durante l’interrogatorio l’uomo, un 50enne catanese, ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Rossi.