Torino, picchia compagna e figlio: lei finge di ordinare una pizza ma chiama la polizia

L’ennesimo episodio di violenza domestica si è svolto a Barriera di Milano, noto quartiere di Torino. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, un uomo ha picchiato la compagna e il loro figlio di dieci anni. Ha sfogato la sua rabbia contro di loro solo perché il televisore aveva smesso di funzionare.

Stanca di subire i maltrattamenti, gli insulti e le minacce del compagno violento, la donna ha finalmente trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. Per evitare di farsi scoprire dall’uomo ha finto di chiamare in pizzeria per ordinare una pizza per il figlio. Quasi in lacrime ha chiesto ai poliziotti di portare una pizza nella loro abitazione, specificando bene l’indirizzo di casa. Gli agenti hanno subito capito che qualcosa non andava, non hanno infatti pensato che la donna avesse sbagliato numero.

Dopo aver capito che la donna aveva chiamato per chiedere aiuto, i poliziotti si sono subito recati a casa della coppia, nella zona Barriera di Milano a Torino. Giunti sul posto gli agenti hanno suonato alla porta e a rispondere è stato proprio l’uomo violento, ha aperto convinto che fosse il fattorino della pizza ma si è trovato davanti i poliziotti. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di lesioni personali, dopodiché è stato allontanato dalla casa familiare. Mamma e figlio potranno tornare a vivere la loro vita senza avere più paura di essere maltrattati e picchiati.