Primavalle, prende a calci la compagna: i vicini di casa lo fanno arrestare

La violenta vicenda si è svolta la scorsa notte a Primavalle, noto quartiere di Roma. Un uomo di 29 anni in seguito ad un litigio scoppiato tra le mura domestiche ha picchiato con violenza la compagna, una donna di 30 anni. In preda alla furia l’uomo ha iniziato a colpile la compagna con diversi calci, l’ha colpita al fianco, alle gambe e anche sul volto. I vicini di casa della coppia sentendo le urla provenire dal loro appartamento hanno subito allarmato le forze dell’ordine per segnalare una lite in appartamento.

In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta la scorsa notte nel quartiere Primavalle di Roma. La giovane 30enne in preda alla paura si è rifugiata a casa dei suoi vicini di casa dopo che il compagno violento l’ha picchiata. Giunti all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il 29enne in evidente stato di agitazione. Nella casa della coppia i poliziotti hanno anche trovato una serra dedicata alla conltivazione della marijuana. Il compagno violento della vittima è stato portato in commissariato, gli agenti hanno scoperto che non era la prima volta che picchiava la compagna. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e portato nel carcere Regina Coeli.