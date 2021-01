Torino, picchia la compagna: si getta dalla finestra alla vista degli agenti

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio 2021 a Torino, all’interno di un palazzo di piazza Bengasi. Dopo una lite alquanto animata un giovane ragazzo di 24 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. Dopo aver sentito le forti urla e le richieste di aiuto della vittima alcuni vicini di casa si sono spaventati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Torino. Alla vista degli agenti il 24enne è andato nel panico e ha tentato di darsi alla fuga buttandosi dalla finestra della sua abitazione, situata al quinto piano del palazzo. Cadendo il ragazzo è arrivato su un tetto, circa tre metri sotto. A soccorrerlo sono stati i poliziotti insieme al personale del 118 e ai vigli del fuoco. Il 24enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino in condizioni molto gravi, fortunatamente però non sembra essere in pericolo di vita.

Il ragazzo era già noto alle forze dell’ordine, sempre per maltrattamenti ma nei confronti però di una diversa ragazza. I poliziotti stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda, al momento non è chiaro se il 24enne si sia gettato dalla finestra per sfuggire agli agenti o perché si è fatto travolgere da un momento di paura.