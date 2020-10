Bassano, picchia la compagna e la suocera: 35enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nella serata di domenica 11 ottobre 2020 a Bassano Del Grappa, comune della città di Vicenza. Un uomo di 35 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato per l’ennesima volta la compagna. L’uomo ha picchiato anche la suocera, la donna era intervenuta per difendere la figlia. La compagna del 35enne è una donna di 45 anni, è stata lei ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato da tempo il suo incubo.

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Bassano Del Grappa. Giunti sul posto gli agenti hanno visto uscire dal palazzo un uomo in evidente stato di agitazione e lo hanno fermato, dopodiché si sono recati a casa della coppia. La 45enne era molto turbata e spaventata, anche la madre era molto scossa. Dopo essersi un po’ tranquillizzata la vittima ha raccontato ai carabinieri che non era la prima volta che il compagno violento la picchiava. In più occasioni è stata costretta a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare in seguito alle percosse subite.

La donna fino ad ora non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il 35enne, era terrorizzata a causa delle continue minacce da parte del compagno e delle violenze non solo fisiche ma anche verbali. Dopo l’ultimo episodio di violenza la 45enne non ce l’ha fatta più e ha chiamato le forze dell’ordine. Davanti agli agenti l’uomo ha provato a negare di essere stato violento e aggressivo, parlava di una semplice lite familiare. La vittima è stata portata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con cinque giorni di prognosi. Il 35enne è stato invece arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.