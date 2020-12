Torino, vuole riconquistare l’ex ma la prende a calci: 40enne arrestato

Ennesimo episodio di violenza sulle donne, questa volta i fatti si sono svolti nel pomeriggio di martedì 8 dicembre a Torino, nel rione Santa Rita. Un uomo di 40 anni di origine cinese si è recato a casa dell’ex fidanzata, voleva a tutti i costi che gli concedesse un’altra opportunità, ma invece di corteggiarla e tentare di riconquistarla ha reagito con la violenza. L’uomo l’ha aggredita violentemente, l’ha colpita al viso e al fianco con diversi calci, dopodiché è andato via.

In preda alla paura è stata proprio la vittima ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione i poliziotti si sono precipitati a casa della donna, un appartamento situato nel rione Santa Rita di Torino. Agli agenti la donna ha raccontato che non era la prima volta che l’ex la picchiava e maltrattava. Molte volte gli episodi di violenza erano avvenuti anche davanti ad alcuni familiari, in altre occasioni l’aveva picchiata davanti ai clienti nel negozio che gestisce.

Mentre la vittima parlava con gli agenti, l’uomo si è recato a casa di alcuni parenti e in preda alla furia ha messo a soqquadro l’appartamento, rompendo diversi oggetti. La segnalazione è subito arrivata in Centrale, altri poliziotti si sono quindi recati sul posto e lo hanno trovato mentre inveiva ancora contro i familiari. L’ex del 40enne lo ha raggiunto insieme agli agenti, quando l’ha vista ha iniziato ad urlare contro di lei e ad insultarla. L’uomo è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.