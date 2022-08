Primavalle, accoltella due fratelli dopo una lite: arrestato 48enne

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Roma, in zona Primavalle, dove due fratelli sono stati aggrediti con violenza da un loro vicino di casa, un uomo di 48 anni. In seguito ad una furiosa lite scoppiata tra loro l’uomo è andato su tutte le furie e ha accoltellato entrambi.

Ad allarmare le forze dell’ordine è stata una delle vittime, una ragazza di soli 21 anni. Agli agenti ha spiegato che dopo una lite scoppiata in zona Primavalle, all’interno di un condominio in cui vive con la sua famiglia, un vicino di casa ha accoltellato lei e il fratello. Tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Cristo Re, i medici dopo averla medicata l’hanno trattenuta a causa di una ferita all’addome. Il fratello è stato invece portato all’ospedale San Filippo Neri, le sue condizioni sono meno gravi rispetto a quelle della 21enne. Ha riportato una ferita al torace, dopo aver ricevuto le cure necessarie è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che i tre litigavano, questa volta però la vicenda poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. A casa dell’uomo i carabinieri hanno trovato il coltello con il quale probabilmente ha ferito i due ragazzi. Il 48enne è stato arrestato con le gravi accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

