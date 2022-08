Sfiorata la tragedia nella serata di ieri a Napoli, nel quartiere Posillipo, dove una lite condominiale avrebbe potuto causare delle vittime. I fatti si sono svolti in via Tito Livio, un ragazzo di 21 anni era sceso nel cortile del palazzo in cui vive insieme ai suoi due cani, lì ha incontrato un condomino di 41 anni ed è presto scoppiata un’accesa discussione.

Dopo aver discusso i due sono andati via, ma la questione non è finita lì. Qualche ora dopo, infatti, il 41enne ha incontrato un familiare del ragazzo di 21 anni e ha litigato animatamente anche con lui. Questa volta le cose hanno preso una piega più pericolosa che si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia. Mentre discutevano il 41enne ha uscito una pistola e ha aperto il fuoco contro il familiare del ragazzo, per fortuna lo ha colpito alla testa solo di striscio.

In seguito all’accaduto la vittima è stata trasportata immediatamente in ospedale per ricevere le cure necessarie, fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi. Il 41enne dopo averlo aggredito si è subito dato alla fuga, le forze dell’ordine da ore stanno cercando di rintracciarlo per arrestarlo.

