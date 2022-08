La drammatica vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto 2022 ad Ardea, comune della città di Roma. Intorno alle 9.30 una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita all’addome con un colpo di fucile esploso all’interno della sua abitazione situata in via Aosta. In seguito all’accaduto immediato è stato il trasporto in elisoccorso all’ospedale San Camillo, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi.

Giunta in ospedale la 50enne è stata sottoposta ad una delicata operazione, continua però a lottare tra la vita e la morte. In casa con lei ad Ardea al momento dell’accaduto c’era anche il marito, a far partire il colpo tra le mura domestiche a quanto pare è stato proprio lui. In seguito alla tragica vicenda l’uomo è stato portato in Caserma per essere interrogato sull’accaduto.

Agli agenti avrebbe parlato di un fatale incidente, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. I dovuti rilievi del caso consentiranno di capire come sono andate davvero le cose, le indagini faranno anche chiare sulla provenienza del fucile. L’uomo parla di incidente ma la verità potrebbe essere un’altra, al momento nessuna ipotesi è stata esclusa.

