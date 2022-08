Sono sempre più frequenti i drammi della solitudine, un altro anziano è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, i fatti si sono svolti a Roma, nella zona Nord. Aveva 79 anni ed è stato trovato morto nella giornata di ieri, martedì 2 agosto 2022, il decesso però risale a circa venti giorni fa.

In tutto questo tempo nessuno si era accorto della sua assenza. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa segnalando un fortissimo e sgradevole odore provenire dall’appartamento dell’anziano signore. Più volte i vicini di casa avevano provato a bussare alla sua porta, senza ricevere nessuna risposta. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si è svolta la vicenda a Roma, in via Napoleone Colajanni.

Grazie all’intervento dei pompieri gli agenti sono riusciti ad entrare in casa, dove si sono trovati davanti ad una macabra scoperta. Il cadavere del 79enne era già in avanzato stato di decomposizione, un processo probabilmente accelerato a causa delle alte temperature. In seguito ai dovuti rilievi il medico legale ha accertato che l’uomo è morto per cause naturali.

LEGGI ANCHE -> Torino, 85enne trovata in stato di decomposizione: era morta da giorni