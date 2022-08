Ancora un dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Torino. Una donna anziana di 85 anni è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento, a quanto pare era morta da giorni ma nessuno se ne era accorto. Con esattezza la vicenda si è svolta nella giornata di domenica 31 luglio, in un’abitazione situata nel quartiere Barriera di Milano, in un palazzo di via Tollegno.

Ad allarmare i soccorsi sono stati alcuni vicini di casa della vittima dopo aver sentito un odore nauseabondo provenire dall’appartamento dell’anziana donna. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco sul luogo in cui si è svolta la vicenda nei giorni scorsi a Torino. Per entrare in casa è stato necessario l’intervento dei pompieri.

Giunti all’interno dell’appartamento i poliziotti si sono trovati davanti ad una macabra scoperta. Il corpo della vittima era in avanzato stato di decomposizione, ad accelerare il processo anche le alte temperature. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per i dovuti rilievi del caso. L’85enne era morta da qualche giorno quando quando il suo cadavere è stato trovato. A quanto pare il decesso è avvenuto per cause naturali.

