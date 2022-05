Torino, 52enne trovato senza vita in casa: era morto da giorni

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta i fatti si sono svolti a Torino nella serata di mercoledì 11 maggio 2022. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata nei pressi della piazza Emanuele Filiberto, al civico 1. Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo era morto già da qualche giorno per cause naturali, nessuno però si era accorto di nulla. Probabilmente l’uomo non aveva contatti con nessun parente.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa della vittima. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento degli operatori della Croce Reale di Venaria e dei vigili del fuoco sul luogo in cui è avvenuta la vicenda nei giorni scorsi a Torino. Dopo aver forzato la porta dell’abitazione hanno trovato l’uomo senza vita. Per lui non c’era ormai più nulla da fare, era infatti deceduto già da giorni. Nonostante sia morto per cause naturali i carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la vicenda.

Purtroppo si sente parlare spesso di ‘dramma della solitudine‘, solo pochi giorni fa un uomo di 60 anni è stato trovato mummificato all’interno del suo appartamento. La vittima era morta da almeno otto mesi.

