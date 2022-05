Fino Mornasco, 60enne trovato mummificato: era morto da otto mesi

Ennesimo dramma della solitudine, questa volta è successo a Fino Mornasco, in provincia di Como. Un uomo di sessant’anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, dove viveva da solo, la vittima è Andrea Fanelli. È stato trovato disteso nel suo letto, il corpo era mummificato, stando alle prime informazioni sul cado era morto da almeno otto mesi.

Nei mesi scorsi il 60enne aveva detto che sarebbe andato in una struttura riabilitativa per tossicodipendenti a causa dei suoi problemi, probabilmente per questo motivo la sua assenza all’inizio non ha destato preoccupazioni. Dopo mesi di silenzio però il figlio si è preoccupato e ha deciso di recarsi a casa sua. Al piano terra dell’abitazione ha trovato la nonna, lei però non avendo da tempo rapporti con la vittima non sapeva nulla.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta in provincia di Como, a Fino Mornasco. Sul posto anche i Vigili del fuoco per forzare la porta di ingresso, questa era chiusa a chiave. Non appena sono entrati in casa hanno trovato il 60enne senza vita sul suo letto, era mummificato. L’esame autoptico chiarirà con esattezza quando è avvenuto il decesso e per quale motivo, sembra però che la morte risale almeno ad otto mesi fa.

