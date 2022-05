Taranto, squalo toro li attacca: bagnanti vivi per miracolo

È successo nella giornata di martedì 3 maggio 2022 a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, la vicenda poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia ma per fortuna è finita nel migliore dei modi. Il bagnante pugliese Giuseppe Lorusso si trovava sul suo kayak insieme ad un amico quando hanno visto un’ombra scura sotto di loro, era uno squalo toro.

I due bagnanti erano a circa 70 metri dalla riva quando lo squalo ha attaccato la canoa, Lorusso ha fatto sapere che era lungo almeno tre metri ed era molto aggressivo. L’animale ha cercato di ribaltare kayak, l’ha anche danneggiato con i denti, ma per fortuna non c’è riuscito. In merito a ciò l’uomo ha raccontato: “Lo squalo ha cercato di ribaltare le nostre imbarcazioni, non abbiamo idea di cosa sarebbe potuto accedere se ci fosse riuscito”.

Entrambi sono rimasti lucidi e calmi, anche se sono stati attimi di vera paura e panico. Dopo qualche minuto lo squalo toro si è allontanato riprendendo il largo e i due sono subito tornati a riva. I due bagnanti sono vivi per miracolo, se l’animale non si fosse subito arreso la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia.

