Pavia, sedato dopo aver aggredito i medici: 51enne muore poco dopo

I fatti si sono svolti nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 maggio 2022 a Pavia, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. In seguito ad un improvviso malore un uomo di 51 anni è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dove ha subito manifestato comportamenti violenti nei confronti dei medici, era molto ubriaco.

In preda all’agitazione l’uomo ha iniziato a colpire con violenti calci e pugni alcuni infermieri e medici, per calmarlo lo hanno quindi sedato. Dopo qualche ora il 51enne è stato trovato sdraiato sul suo lettino privo di sensi. I medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, gli hanno anche praticato un massaggio cardiaco. Ogni tentativo di salvargli la vita si è però rivelato del tutto inutile. L’uomo è deceduto e al momento la causa della sua morte non è ancora nota.

In seguito all’accaduto sul cadavere della vittima è stata disposta l’autopsia. Questa chiarirà con esattezza cosa è successo alla vittima morta in ospedale dopo essere stata sedata. La procura della Repubblica di Pavia ha acquisito la cartella clinica del 51enne e indaga per chiarire come si sono svolti precisamente i fatti al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

