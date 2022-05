Cremona, bimbo di 18 mesi precipita dal balcone: l’erba lo salva

Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 maggio 2022 a Cremona, dove un bambino di 18 mesi ha rischiato di morire. Il piccolo mentre si trovava all’interno della sua abitazione insieme ai genitori, entrambi stranieri, è improvvisamente precipitato dal balcone. Fortunatamente l’erba del giardinetto del palazzo ha attutito la caduta salvandogli la vita, è infatti vivo per miracolo.

Sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Cremona immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. Stando alle prime informazioni sul caso il bimbo di 18 mesi durante un momento di distrazione dei suoi genitori sarebbe caduto dal primo piano dopo essersi sporto in modo eccessivo dalla balaustra.

Il piccolo dopo la pericolosa caduta è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento si trova ricoverato al centro specializzato per i traumi dell’infanzia di Bergamo. Fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Intanto, grazie alle testimonianze dei familiari del bimbo e dei loro vicini di casa, la Polizia continua ad indagare sulla vicenda per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti.

