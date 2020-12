Cremona, bimbo di 5 mesi resta solo sul bus: i carabinieri lo salvano

La spaventosa vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Cremona, fortunatamente però si è conclusa in poco tempo solo con un grande spavento. Una donna di origini tunisine era a bordo di un autobus insieme al figlio di soli cinque mesi. Quando è arrivato il momento di scendere, ha sceso dal bus le buste della spesa ma non ha fatto in tempo a prendere anche il bimbo perché l’autobus è ripartito.

In preda alla disperazione la donna ha allarmato immediatamente le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Agli agenti ha spiegato che il figlio di soli cinque mesi era rimasto da solo sull’autobus perché quest’ultimo aveva ripreso la corsa prima di darle il tempo di prendere anche il suo bambino. La donna era in evidente stato di agitazione quando i poliziotti l’hanno raggiunta.

Una pattuglia si è subito messa alla ricerca dell’autobus. La vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Cremona si è fortunatamente risolta in pochi minuti, gli agenti hanno infatti rintracciato l’autobus all’altezza di Piazza Libertà. I poliziotti dopo aver preso il bambino lo hanno riaffidato alla madre, il bimbo stava benissimo. La donna ha potuto riabbracciare subito il suo bambino, dopo un terribile spavento tutto si è infatti risolto senza conseguenze.