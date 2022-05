Giugliano, picchia e chiude la moglie in bagno: 45enne in manette

La drammatica vicenda si è svolta nella serata di ieri a Giugliano in Campania, comune della città di Napoli. Intorno alle 22 è scoppiata un’accesa lite tra marito e moglie all’interno della loro abitazione, le urla si sono presto trasformate in percosse, l’ha colpita più volte con calci e pugni. Durante un momento di distrazione dell’uomo, un 45enne, la vittima ha chiamato un familiare per chiedere aiuto.

In casa poco dopo si è presentato il fratello della donna, ha provato a calmare il cognato ma è stato del tutto inutile. L’aggressore, infatti, ha ferito anche lui con un coltello da cucina mettendolo in fuga. In seguito alla segnalazione sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine, un militare Negoziatore e il personale medico del 118. In preda all’ira il 45enne ha trascinato per i capelli la moglie in bagno, sbarrando porte e finestre. I carabinieri hanno tentato a lungo di farlo ragionare ma dall’interno dell’appartamento situato a Giugliano in Campania non rispondeva nessuno.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento delle squadre antiterrorismo dell’Arma, vedendo che l’uomo continuava a non rispondere hanno fatto irruzione in casa. Gli agenti hanno subito bloccato e arrestato il 45enne, la moglie era in evidente stato di shock in bagno, ha perso anche i sensi. La vittima è stata trasportata in ospedale per essere medicata, fortunatamente le sue ferite non sono gravi. Il marito violento è stato invece arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.

LEGGI ANCHE -> Samarate, uccide a martellate moglie e figlia e ferisce il figlio: poi tenta il suicidio