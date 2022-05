Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 4 maggio 2022 a Samarate, in provincia di Varese. Un uomo di 57 anni, Alessandro Maja, ha colpito i suoi figli a martellate mentre dormivano, ha poi colpito anche la moglie che si trovava sul divano. L’uomo ha poi provato di togliersi la vita dandosi fuoco ma non c’è riuscito.

Ad allarmare le forze dell’ordine intorno alle 8 di questa mattina sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le urla provenire dalla loro abitazione. In seguito alla segnalazione i Carabinieri si sono precipitati sul posto, dove si sono ritrovati davanti ad una vera e propria tragedia familiare. Immediato anche il personale medico del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di mamma e figlia. Le vittima sono Stefania Pivetta e Giulia, avevano 56 e 16 anni, entrambe erano già morte al loro arrivo. L’altro figlio della coppia, il 24enne Nicolò, è invece sopravvissuto, le sue condizioni sono però gravissime. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Varese.

È stato trovato ferito anche il 57enne, aveva evidenti tagli sui polsi, avrebbe provato a togliersi la vita dandosi anche fuoco ma non c’è riuscito. Alessandro Maja è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, dove è piantonato dai Carabinieri.

LEGGI ANCHE -> Roma, tenta di uccidere il coinquilino con un pugnale: arrestato 53enne