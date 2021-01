Primavalle, 80enne accoltella moglie e fugge: arrestato per tentato omicidio

Sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 6 gennaio 2021 a Primavalle, noto quartiere di Roma. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo anziano di 80 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, una donna di 70 anni. In preda all’ira l’uomo ha tentato di ucciderla con una coltellata alla gola.

L’80enne ha ferito la moglie con un coltello da cucina. Dopo essersi reso conto dell’insano gesto commesso è salito in auto per darsi alla fuga, era in preda al panico. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia a Primavalle, sono stati probabilmente i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta stamattina, intorno alle 11.30.

La fuga dell’uomo non è durata a lungo, gli agenti sono infatti riusciti a rintracciarlo poco dopo. Intanto, giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato la 70enne con una grave ferita alla gola. Dopo averle prestato i primi soccorsi il personale medico del 118 l’ha trasportata d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione del marito. Le condizioni della donna sono gravi ma non sembra essere in pericolo di vita. Dopo averla visitata e medicata i medici l’hanno infatti giudicata guaribile in circa 50 giorni. L’80enne è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio.