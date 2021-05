Neumair ha ucciso i suoi genitori, fermo confermato: resterà in carcere

Benno Neumair lo scorso 4 gennaio ha strangolato i suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. In seguito al duplice omicidio aveva cercato di insabbiare l’orrore che aveva commesso gettando i loro corpi nell’Adige. Poche settimane dopo fu accusato di aver ucciso i suoi genitori, lui all’inizio provò a respingere ogni accusa.

Il 30enne ha confessato di essere colpevole quando il corpo della madre è stato ritrovato lo scorso 6 febbraio 2021. Benno Neumair ha raccontato di aver ucciso il padre dopo un litigio scoppiato per questioni economiche. Stando alle sue dichiarazioni lui voleva mettere fine alla discussione ma il 63enne continuava. In preda alla furia gli ha stretto una corda intorno al collo e lo ha strangolato per farlo stare zitto. Poco dopo in casa è arrivata anche la madre, il figlio in preda al panico ha ucciso anche lei. Lui stesso ha raccontato di non averle dato nemmeno il tempo di togliersi il cappotto, l’ha subito strangolata con la stecca corda che aveva usato per uccidere il padre.

Benno Neumair resta in carcere per l’omicidio dei suoi genitori, la Cassazione conferma il fermo

Il cadavere del padre non è stato trovato per mesi, il ritrovamento è infatti avvenuto a fine aprile. In quell’occasione il figlio della coppia ha fatto sapere di essere sollevato dopo aver vissuto mesi di angoscia. Benno Neumair è stato arrestato con le accuse di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei suoi genitori. I suoi legali aveva provato a fare ricorso ma è stato dichiarato inammissibile. Il 30enne dovrà quindi rimanere in carcere, la Cassazione ha confermato il fermo nei suoi confronti.

