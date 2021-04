Peter Neumair ucciso dal figlio Benno: corpo ritrovato dopo mesi nell’Adige

Benno Neumair lo scorso 4 gennaio ha ucciso i suoi genitori, Peter Neumair e Laura Perselli, dopo averli strangolati ha gettato i loro corpi nell’Adige. Per settimane aveva tentato di insabbiare la drammatica vicenda, quando però il corpo della madre è stato ritrovato lo scorso 6 febbraio lui è crollato e ha raccontato la verità sull’omicidio. In seguito ad una furiosa lite scoppiata per soldi ha strangolato il padre stringendogli una corda intorno al collo. Poco dopo è arrivata la madre e ha strangolato anche lei con la stessa corda.

Dopo averli uccisi Benno ha portato in spalla i corpi senza vita dei suoi genitori e li ha caricati in auto, dopodiché li gettati nelle acque dell’Adige. Il corpo del padre del 30enne, Peter Neumair, è stato ritrovato nel fiume Adige nella mattina di ieri 27 aprile 2021. A riconoscere la salma l’avvocato dell’altra figlia delle vittime Madè Neumair grazie ad alcuni effetti personali che aveva ancor addosso, come l’orologio. Per la certezza è stato disposto l’esame del Dna. Le ricerche andavano avanti da mesi, ad avvistare il corpo ieri mattina un ragazzo che stava facendo una passeggiata con il suo cane lungo il fiume. In seguito alla segnalazione di quest’ultimo immediato è stato l’intervento della Polizia, dei Vigili del fuoco e della Scientifica. Rimasto in acqua per mesi il corpo del 63enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione.

Ritrovato il corpo di Peter Neumair, ad uccidere lui e la moglie il figlio Benno Neumair

Laura Perselli, la madre di Benno Neumair, era stata ritrovata poche settimane dopo l’omicidio, del marito non c’era invece nessuna traccia. Le ricerche sarebbero dovute ricominciare in questi giorni ma il corpo è stato finalmente ritrovato ieri. Il 30enne dopo aver trascorso un periodo in isolamento in carcere è stato trasferito in una cella insieme a due noti killer. L’uomo dovrà rispondere delle gravi accuse di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei suoi genitori.