Colli Aniene, 37enne picchia l’ex compagna e i suoi familiari: arrestato

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Colli Aniene, una zona di Roma, in via Zanardi. Una furiosa lite è scoppiata tra più persone, un uomo di 37 anni in preda all’ira si è scagliato violentemente contro l’ex compagna e alcuni suoi familiari. Con un casco l’uomo ha colpito l’ex, i suoi familiari hanno provato a difenderla ma ha colpito anche loro. Ha tentato poi di colpire la donna con una pala da cantiere ma fortunatamente non c’è riuscito.

L’aggressione non si è però fermata, il 37enne ha infatti continuato a colpire l’ex compagna con violenti schiaffi e pugni facendola cadere a terra. Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Colli Aniene, alla vista degli agenti l’uomo non si è però calmato, ha infatti continuato a minacciare l’ex e i familiari, cognato e sorella della vittima. I poliziotti hanno subito bloccato l’aggressore.

A giugno la donna aveva già denunciato l’ex compagno, era stanca di subire le sue minacce e i comportamenti violenti e minacciosi. Il 37enne è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e lesioni aggravate. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e perseguitata dall’ex compagno violento.