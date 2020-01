Per anni picchia e minaccia la compagna: 51enne agli arresti domiciliari

È finalmente finito l’incubo di una donna di 52 anni, dopo anni di maltrattamenti ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il compagno violento, un uomo romano di 51 anni. La relazione tra i due era nata nel 2017, a dicembre lei ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore poiché stanca di essere maltrattata e picchiata da lui.

Per più di due anni la 52enne ha subito le minacce, gli insulti e le aggressioni dell’ormai ex compagno violento. Gli utlimi episodi di violenza si sono manifestati a ottobre e a dicembre. A ottobre le ha rotto lo zigomo, a dicembre la donna ha invece riportato diverse ecchimosi e ferite al viso, le ha anche fratturato l’arcata zigomatica. A causa delle violenze fisiche vedeva anche male dall’occhio destro. In un’altra occasione il 51enne in preda all’ira aveva dato fuoco ad alcuni vestiti della donna e ad un materasso, minacciando addirittura di uccidere prima lei e subito dopo se stesso.

In preda alla paura e stanca di subire le continue minacce e le aggressione del 51enne, la donna ha raccontato tutto ai carabinieri. Dopo aver svolto le dovute indagini hanno arrestato l’uomo con le gravi accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. Nei confronti dell’ex compagno violento della vittima sono stati disposti gli arresti domiciliari.