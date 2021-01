Cagliari, 47enne minaccia il figlio e picchia la moglie: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Cagliari, da tempo un uomo di 47 anni picchiava e maltrattava la moglie e il figlio facendoli vivere nel terrore. I familiari dell’uomo violento non avevano mai trovato il coraggio di denunciarlo, probabilmente per paura delle ripercussione che il loro gesto avrebbe potuto causare.

In seguito all’ennesima lite in famiglia l’uomo mentre pranzavano su tutte le furie ha cercato di colpire il figlio scagliandosi con violenza contro di lui. In preda alla paura la moglie si è messa in mezzo per cercare di separarli ed evitare che la situazione finisse in tragedia. Il 47enne ha dato un violento schiaffo alla moglie, il figlio per difenderla lo ha attaccato ed è subito nata una violenta aggressione tra i due. Poco dopo madre e figlio sono riusciti a sbattere l’uomo fuori di casa.

Il 47enne ha chiamato la polizia dicendo che qualcuno volesse accoltellarlo. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda avvenuta a Cagliari, dove hanno trovato l’uomo completamente ubriaco e confuso. Vedendo gli agenti madre e figlio sono usciti dal palazzo, il ragazzo ha iniziato ad urlare e ha fatto capire ai poliziotti che era il figlio dell’uomo che li aveva chiamati. Dopo aver calmato gli animi gli agenti hanno ascoltato il racconto delle due vittime, è venuto fuori che il 47enne li maltrattava e minacciava da molto tempo. Intanto, l’uomo continuava a manifestare atteggiamenti violenti nei confronti dei suoi familiari e dei poliziotti. Il 47enne è stato quindi arrestato con le accuse di reato di maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Uta.