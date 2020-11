Cagliari, aggredisce la compagna e minaccia il cognato: 43enne in manette

La violenta aggressione si è svolta intorno alle 3 di questa mattina a Cagliari. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche, un uomo di 43 anni di origine ucraina è andato su tutte le furie e ha aggredito la compagna. L’ha colpita con violenti colpi al viso, dopodiché ha minacciato di morte il cognato con un coltello perché era intervenuto per difendere la sorella.

Il fratello della vittima è riuscito a scappare di casa e ha allarmato le forze dell’ordine dicendo agli agenti che la sorella era stata violentemente picchiata dal compagno. In seguito alla richiesta di aiuto tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo della terribile vicenda avvenuta stamattina a Cagliari. Giunti sul posto gli agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento della coppia, ad aprire è stata la vittima, una donna di 38 anni, era terrorizzata. Subito dopo si è presentato alla porta anche il compagno violento. L’uomo teneva tra le mani un coltello che ha cercato di nascondere dietro la schiena quando ha visto i poliziotti.

I poliziotti hanno subito bloccato il 43enne, l’uomo su tutte le furie ha continuato a minacciare di morte sia la compagna che il cognato. La 38enne dopo essere stata tranquillizzata è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di dieci giorni. Il 43enne è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Uta.