Gavardo, rompe il naso alla compagna dopo una lite: arrestato 46enne

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Gavardo, comune della città di Brescia. Un uomo rumeno di 46 anni, in seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro la compagna, sua connazionale di 38 anni. I due vivevano insieme da qualche mese, in più occasioni l’uomo l’aveva picchiata, maltrattata e minacciata, soprattutto quando rientrava a casa completamente ubriaco.

Stanca di subire i frequenti maltrattamenti del compagno violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Gavardo. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la 38enne terrorizzata e in lacrime, aveva il volto pieno di sangue. Ai carabinieri la donna ha raccontato che non era la prima volta che il compagno la picchiava e minacciava, in alcune occasioni l’ha anche costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

Fino ad ora la donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. Il 46enne è stato arrestato per i reati di minacce, maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere. La vittima è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. I medici le hanno riscontrato una frattura del setto natale. Dopo essere stata medicata la38enne è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni.