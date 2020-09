Montanaro, picchiata e violentata dal compagno per mesi: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna di 43 anni picchiata, violentata e maltrattata per mesi dal compagno violento di 45 anni, l’uomo è stato arrestato ieri 18 settembre a Montanaro, comune della città di Torino. Stanca di subire gli abusi e le violenze da parte del compagno, la donna pochi giorni fa ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato il suo incubo.

Ai carabinieri la vittima ha raccontato di aver subito per quattro mesi, da maggio ad agosto, i maltrattamenti del compagno violento. L’uomo non riusciva a controllarsi soprattutto quando tornava a casa ubriaco. Molti episodi di violenza sono avvenuti davanti ai due figli minorenni della donna, lui la picchiava con violenza per banali motivi. In alcune occasioni, l’uomo l’avrebbe addirittura costretta a consumare rapporti sessuali contro la sua volontà.

In seguito alle accuse lanciate dalla donna nei confronti del compagno, i carabinieri si sono recati a casa della coppia, a Montanaro. Gli agenti hanno arrestato il 45enne per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Ivrea. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme ai figli. Non dovrà avere più paura di essere violentata e picchiata dal compagno violento.