Trento, 31enne picchia e violenta la compagna per 7 anni: arrestato

È successo a Trento, un uomo rumeno di 31 anni per sette anni ha maltrattato, picchiato e violentato la compagna, sua connazionale di 51 anni. I maltrattamenti erano iniziati nel 2013, spesso a causa dell’eccessiva e ingiustificata gelosia dell’uomo nei confronti della compagna. Moltissime volte l’uomo in preda all’ira l’ha picchiata, mentre litigavano le tirava i capelli e la scaraventava a terra. In più occasioni l’ha anche costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.

Più volte l’ha afferrata per il collo rischiando di ucciderla per costringerla ad avere rapporti sessuali. In due occasioni la donna ha avuto paura al punto da allarmare le forze dell’ordine. Il 31enne non ha smesso di picchiarla nemmeno quando lei era malata di cancro, nel 2016. A dicembre del 2019 l’ha sorpresa mentre parlava al telefono con un’amica, accecato dalla gelosia l’ha picchiata con violenza, l’ha presa per i capelli e l’ha afferrata dal collo facendole quasi perdere conoscenza. A marzo, la donna stanca di subire le vessazioni fisiche e psicologiche del compagno violento aveva trovato il coraggio di lasciarlo e si era rifugiata a casa di alcuni amici.

Dopo la loro rottura l’uomo l’aveva convinta a tornare a casa con lui con la promessa che sarebbe cambiato e che non l’avrebbe più picchiata. L’uomo non ha però mantenuto le sue promesse, ha infatti ricominciato a picchiarla e maltrattarla fino a quando lei non ha trovato il coraggio di denunciarlo. Il 31enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura del compagno violento.