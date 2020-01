Torre Angela, 48enne aggredisce l’ex compagno insieme al figlio: arrestati

L’aggressione è avvenuta nella zona di Torre Angela a Roma intorno alle 20 di ieri 6 gennaio 2020. Una donna di 48 anni si è presentata insieme al figlio a casa dell’ex compagno, un uomo di 49 anni. Quando l’uomo ha aperto la porta lei ha iniziato ad insultarlo pesantemente, all’ex ha chiesto di darle un televisiore che i due avevano comprato insieme prima di lasciarsi.

Il 49enne si è rifiutato di assecondare la richiesta dell’ex compagna, ha poi chiesto alla donna e al figlio di andare via da casa sua. Tra loro è subito scoppiata un’accesa discussione, prima di andare via la 48enne ha provato a rubare le chiavi di casa dell’ex compagno, lui ha tentato di bloccarla ma il figlio della donna lo ha colpito con violenza alla testa con il casco della moto. L’uomo ha subito allarmato le forze dell’ordine, giunio sul luogo della vicenda avvenuta in zona Torre Angela hanno trovato il 49enne da solo in casa, la donna e il figlio erano già andati via.

Poche ore dopo madre e figlio si sono recati di nuovo a casa del 49enne, lui ha allarmato di nuovo la polizia. Giunti a casa dell’uomo gli agenti hanno trovato la donna insieme al figlio. I poliziotti dopo aver bloccato la 48enne le hanno trovato le chiavi di casa dell’ex compagno, è stata arrestata per rapina e atti persecutori. Anche il figlio della donna è stato denuniato per il reato di rapina.