Roma, minacciata con un coltello e derubata: paura per una 18enne

È successo all’alba di ieri mattina, domenica 8 agosto 2021 a Roma, nella zona del Collatino. Una ragazza di 18 anni dopo essere uscita di casa si era recata alla fermata dell’autobus, non poteva di certo immaginare cosa le sarebbe successo. I fatti si sono svolti intorno alle 6 del mattino, all’incrocio tra piazzale Pino Pascali e viale Palmiro Togliatti.

Mentre la ragazza attendeva l’arrivo dell’autobus alla fermata, un uomo si è avvicinato a lei. Con una scusa ha iniziato a parlare con lei e le ha chiesto che ore fossero, quando lei ha preso in mano il telefono per guardare l’orario lui l’ha minacciata con un coltello. Dopo averla aggredita l’uomo l’ha rapinata costringendola a dargli il suo telefono. In seguito al furto il malvivente si è subito dato alla fuga.

18enne minacciata e rapinata a Roma da un malvivente, dopo l’aggressione sta bene

Terrorizzata la ragazza dopo essere stata minacciata e rapinata ha chiesto aiuto ad un passante. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta e spaventosa vicenda avvenuta ieri mattina a Roma. Ai poliziotti la giovane vittima ha raccontato che ad aggredirla è stato un ‘un uomo di colore vestito di nero’. Fortunatamente la 18enne non ha riportato nessuna ferita, ha infatti rifiutato le cure mediche, la paura però è stata davvero tanta.

