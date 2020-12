Roma, perseguita e aggredisce l’ex: 45enne arrestato per atti persecutori

È finalmente finito l’incubo di una donna di 38 anni perseguitata da tempo dall’ex fidanzato 45enne, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri 14 dicembre a Roma, in zona Pietralata. L’uomo ha bussato con insistenza alla porta dell’ex fidanzata, quando ha capito che non avrebbe aperto ha fatto finta di andare via. Si è nascosto nell’androne aspettando che uscisse, quando lei è scesa dall’appartamento l’ha afferrata e ha tentato di aggredirla.

La vittima è riuscita a sfuggire all’ira dell’ex fidanzato e si è rifugiata dentro l’ascensore, in preda alla paura ha subito allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Roma. Alla vista degli agenti il 45enne in un primo momento ha cercato di nascondersi. Quando però è stato scoperto ha cercato di scappare per non essere arrestato. I carabinieri lo hanno bloccato in strada poco dopo.

Agli agenti la donna ha raccontato che non era la prima volta che l’ex fidanzato la perseguitava e aggrediva. Lo aveva già denunciato a fine novembre a causa di un’altra aggressione. Il 45enne questa volta è stato arrestato con la grave accusa di atti persecutori. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Frosinone.