Bastogi, perseguita e maltratta l’ex fidanzata per gelosia: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Bastogi, un quartiere di Roma. Da circa due mesi un uomo romano di 30 anni perseguitava, minacciava e aggrediva l’ex fidanzata facendola vivere nel terrore. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore, era stata lei a mettere un punto definitivo alla loro relazione.

Dal giorno in cui ha deciso di lasciare il 30enne, la vita della vittima non è stata più serena. In più occasioni lui l’ha seguita e aggredita, più volte si è dovuta recare in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo che lui l’aveva maltrattata. L’uomo si era convinto che lei stesse frequentando un altro ragazzo dopo la fine della loro storia d’amore. In preda alla gelosia e alla rabbia ha iniziato ad inviarle diversi messaggi, usando un tono minaccioso, dove appunto la accusava di avere già una nuova relazione.

Il 30enne si è poi recato a casa dell’ex fidanzata, nel quartiere Bastogi di Roma. Giunto all’interno dell’appartamento della ragazza, l’ha afferrata per un braccio con molta violenza e l’ha di nuovo accusata di avere un flirt con un nuovo ragazzo. Probabilmente avvisata dai vicini di casa della vittima, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda. Il 30enne in passato aveva minacciato anche la madre dell’ex fidanzata. I poliziotti lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori, dopodiché è stato portato nel carcere di Regina Coeli.