Milano, aggredisce l’ex moglie in strada per gelosia: 40enne in manette

La brutale aggressione si è svolta nella serata di sabato 5 settembre 2020 a Milano, in via Civitali. Un uomo di 40 anni di origine marocchina si è scagliato per l’ennesima volta con violenza contro l’ex moglie, sua connazionale e coetanea. I fatti si sono svolti per strada, davanti agli occhi dei passanti e dei figli piccoli della coppia.

L’uomo non ha fatto caso a coloro che stavano assistendo all’episodio di violenza. Ha colpito e ferito l’ex moglie, le ha anche spaccato una bottiglia in faccia, dopodiché ha provato ad andare via. Alcuni testimoni che hanno visto la scena violenta hanno subito allarmato le forze dell’ordine per aiutare la vittima. In seguito alla segnalazione, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui è avvenuta l’aggressione nei giorni scorsi a Milano. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna insieme ai suoi due figli piccoli, aveva un evidente taglio sul volto causato dalle botte dell’ex marito violento. Ai carabinieri ha raccontato che lei e l’ex avevano litigato a causa della folle gelosia dell’uomo nei suoi confronti.

I carabinieri non hanno dovuto cercare a lungo il 40enne, lo hanno infatti rintracciato poco dopo non lontano dal luogo in cui è avvenuta l’aggressione. L’uomo era visibilmente ubriaco e agitato, stava cercando di scappare. La vittima ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti ormai da tempo, lei non aveva però mai avuto il coraggio di denunciarlo. Portata in ospedale per ricevere le cure necessarie è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni a causa dei traumi riportati al naso e al volto. Il 40enne è stato invece arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate ai danni dell’ex moglie. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di San Vittore.