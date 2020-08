Piotello, calci e pugni alla compagna poi tenta di accoltellarla: arrestato

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 21 agosto a Piotello, comune della città di Milano, all’interno di un appartamento situato in via Cilea. In preda ad un attacco di gelosia, un uomo di 34 anni di origine tunisina si è presentato a casa della compagna e l’ha aggredita con violenza. L’uomo ha iniziato a colpirla con calci e pugni, dopodiché ha impugnato un coltello da cucina e ha tentato di accoltellarla. La vittima è una donna di 40 anni.

La donna fortunatamente è riuscita a rifugiarsi in camera da letto evitando così le coltellate del compagno violento. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Piotello, avvertiti probabilmente dai vicini di casa dopo aver sentito le urla. Su tutte le furie il 34enne si è procurato alcuni tagli al braccio con il coltello. È stato in quel momento che è intervenuto il personale del 118. Sia lui che la compagna sono stati portati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Ai carabinieri la vittima ha confessato che non era la prima volta che il compagno violento manifestava simili comportamenti nei suoi confronti. Fino ad ora però non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. La 40enne è stata portata in un centro antiviolenza, il 34enne è stato invece arrestato con le gravi accuse di atti persecutori e lesioni personali aggravate, dopodiché è stato portato nel carcere di San Vittore.