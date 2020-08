Collegno, sfonda la porta di casa dell’ex e la picchia: 21enne in manette

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa a Collegno, comune della città di Torino. Un ragazzo di 21 anni di origine marocchina non riusciva ad accettare la fine della sua storia d’amore con l’ormai ex fidanzata. Con insistenza ha tentato di convincere l’ex a concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Lei continuava però a dirgli che non voleva tornare insieme a lui.

Pochi giorni fa il ragazzo si è presentato ancora una volta davanti casa della ragazza per cercare di ricucire il loro rapporto. All’ennesimo rifiuto da parte dell’ex fidanzata, il 21enne è andato su tutte le furie e ha iniziato ad insultare pesantemente la ragazza che non lo ha fatto entrare in casa. In preda all’ira e all’agitazione il ragazzo ha sfondato la porta di casa dell’ex ed è entrato. Giunto all’interno dell’appartamento non solo ha continuato ad insultare e minacciare la ragazza, ma l’ha anche aggredita.

Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della giovane ragazza, i vicini di casa si sono preoccupati e hanno subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, i carabinieri si sono precipitati sul luogo in cui è avvenuta la violenta aggressione nei giorni scorsi a Collegno. Non appena sono arrivati all’interno dell’abitazione della vittima, gli agenti hanno arrestato il 21enneper maltrattamenti ai danni dell’ex fidanzata.