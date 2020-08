Barriera di Milano, aggredisce ancora la fidanzata e la minaccia: arrestato

Un ragazzo di origine romena di 24 anni ha picchiato per molto tempo l’ormai ex fidanzata facendola vivere nel terrore, l’ultimo episodio di violenza è avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Solo poche settimane fa il fidanzato l’aveva picchiata con violenza. Con schiaffi e pugni le aveva addirittura spaccato alcuni denti e fratturato la protesi dentaria.

Pochi giorni fa i due si trovavano all’interno di un bar situato nel quartiere Barriera di Milano a Torino, lui anche a causa dell’abuso di alcool l’ha aggredita per l’ennesima volta. Stanca di subire i continui maltrattamenti e le minacce da parte del fidanzato violento, la giovane vittima si è allontanata da lui e ha chiamato le forze dell’ordine per mettere fine a quello che da tempo era diventato il suo incubo. Quando lui ha capito ciò che la fidanzata stava cercando di fare, le ha tolto il telefono dalle mani e l’ha minacciata di morte.

La donna era però già riuscita a chiedere aiuto, immediato è stato infatti l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione. Gli agenti hanno subito bloccato il 24enne e lo hanno arrestato per maltrattamenti. Il ragazzo per evitare di essere arrestato ha più volte spinto i poliziotti. Nei suoi confronti è scattata quindi anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.