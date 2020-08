Lucca, picchia e sequestra la moglie dopo una lite: denunciato 44enne

L’ennesima aggressione si è svolta pochi giorni fa a Lucca, una coppia in procinto di separarsi rientrati a casa dopo una cena ha iniziato a litigare pesantemente per motivi legati ad un’eccessiva gelosia. Gli stessi motivi che hanno spinto marito e moglie a separarsi. La lite è degenerata sempre di più, dalle offese sono passati alle botte.

La lite tra loro è diventata sempre più violenta. L’uomo di 44 anni si è scagliato con violenza contro la moglie spingendola anche sul letto. Dopo un po’ di tempo la donna è riuscita a scappare alle violenze del marito e ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione. Dopo essersi reso conto delle conseguenze che il suo insano comportamento avrebbe comportato, l’uomo si è messo davanti alla porta della camera da letto nel tentativo di impedire alla moglie di uscire per chiedere aiuto.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna visibilmente turbata. Dopo averle prestato i primi soccorsi l’hanno portata in ospedale per essere visitate in seguito alle percosse del marito. Intanto il 44enne è stato denunciato per lesioni e sequestro di persona. Nella giornata di ieri nei confronti dell’uomo è stato emesso l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie.